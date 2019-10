Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: falscher Polizeibeamter

Kusel (ots)

Am Sonntagabend meldeten mehrere Bürger aus dem Dienstbezirk der Polizei Kusel, dass sie Anrufe erhalten haben, welche ihnen suspekt wären. Der Mitteiler hat sich als Polizist am Telefon ausgegeben. Er sagte u.a., dass im Wohnumfeld nach einem Einbruch eine Einbrecherbande festgenommen wurde. Mehrheitlich brachen die Angerufenen daraufhin das Telefonat mit dem angeblichen Polizisten ab und verständigten die Polizei Kusel. Diese hat in allen Fällen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei gibt folgende Tipps: Sagen Sie weder am Telefon noch an der Haustür zu Unbekannten, dass sie alleine im Anwesen sind. Geben Sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen oder ihren Bankdaten preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

