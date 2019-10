Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeikontrollen beim Herbstmarkt

Wolfstein (ots)

"Keine besonderen Vorkommnisse", steht zunächst im Rapport der Polizei zum Abreiseverkehr des Herbstmarktes in der Nacht zum Sonntag. 21 Fahrzeuge waren von den eingesetzten Beamten an diesem Abend in Wolfstein kontrolliert worden. Um 00:30 Uhr kam allerdings der erste Hinweis auf eine betrunkene Person. Eine 18-Jährige wurde hierauf am Bahnhof angetroffen. Sie war stark alkoholisiert und machte einen verwirrten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Nach ihrer Sichtung durch den Rettungsdienst wurde über ihr Handy eine Freundin erreicht, über welche ihre Heimfahrt organisiert werden konnte. Etwa zeitgleich wurde eine Auseinandersetzung Im Tauchental gemeldet. Vor Ort angekommen, hatten sich bereits alle Streithähne entfernt. Einer wäre so unter Alkoholeinwirkung gestanden, dass er sich selbst ein Tablett mit 25 "Kurzen" übergeschüttet hätte. Er beleidigte eine Frau, die dann auch noch verletzt wurde als ihn der Sicherheitsdienst aus dem Gebäude führte.

