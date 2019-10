Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburger ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichen aber unter Drogeneinfluss hinterm Steuer

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorfelde, Helmstedter Straße 10.10.2019, 00.35 Uhr

Wegen gleich vier Verstößen wird sich ein 30 Jahre alter Wolfsburger demnächst vor Gericht verantworten müssen. Der 30-Jährige war am Donnerstagmorgen gegen 00.35 Uhr mit seinem BMW auf der Helmstedter Straße unterwegs und hatte beim Ausfahren aus dem Kreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge rutschte er mit seinem PKW in den Graben. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei kam heraus, dass der BMW gar nicht zugelassen war. Kennzeichen befanden sich nicht mehr am PKW. Diese hatte der 30-Jährige nachdem Unfall abgenommen und führte diese im Rucksack mit sich. Allerdings handelte es sich hierbei um selbst gefertigte Kennzeichen. Ferner hatte der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Marihuana. Die Beamten nahmen den Wolfsburger daraufhin mit zur Polizeiwache, wo ihm durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Verfahren wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung bzgl. der selbst hergestellten Kennzeichen, Steuervergehen und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

