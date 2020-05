Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200504 - 0415 Frankfurt-Bockenheim: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 3. Mai 2020, gegen 22.10 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Gießen die Ursinusstraße aus Richtung Am Römerhof kommend, in Richtung Zum Messeparkhaus Rebstock. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 49-jähriger Frankfurter mit seinem Tesla auf der Ausfahrt der BAB 648 in Richtung Max-Pruss-Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Ursinusstraße/Bruno-Poelke-Straße kam es dann zum Zusammenstoß des Mercedes A140 des 30-Jährigen mit dem Tesla des 49-Jährigen.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten anschließend in Krankenhäuser verbracht werden, wo sie umgehend behandelt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden (zusammen ca. 68.000 EUR); beide waren nicht mehr fahrbereit. An der Unfallstelle wurden noch mehrere Begrenzungsbügel und ein Lichtmast beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell