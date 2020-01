Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Einbrecher hebelten Terrassentüre auf - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Eine beschädigte Terrassentüre hinterließen Einbrecher am Donnerstag (09.01.2020) an einem Einfamilienhaus im Godesberger Ortsteil Pennenfeld. Die Hauseigentümer vernahmen am frühen Morgen zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Geräusche aus dem Erdgeschoss, brachten diese aber nicht mit einem möglichen Einbruch in Verbindung. Am nächsten Morgen mussten sie feststellen, dass die Terrassentüre zu dem Haus aufgehebelt worden war und Einbrecher Bargeld entwendet hatten.

Das zuständige KK 34 hat nach der Spurensicherung am Tatort die weitergehenden Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen

