POL-F: 200504 - 0418 Frankfurt-Schwanheim: Seniorin von "Helfer" beklaut

Frankfurt (ots)

(lu) Am Samstagnachmittag (02.05.2020) wurde eine 65-jährige Frau aus Frankfurt-Schwanheim Opfer eines dreisten Trickdiebes. Unter dem Vorwand, beim Tragen der Einkäufe behilflich zu sein, verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zur Wohnung und entwendete Schmuck.

Gegen 15 Uhr kam die 65-Jährige vom Einkaufen zurück zu ihrem Wohnhaus in der Henriette-Fürth-Straße. Dort traf sie auf einen unbekannten Mann, der anbot, die Einkäufe der Frau zu ihrer Wohnung zu tragen. Nachdem die Frau das Angebot annahm, folge der Unbekannte ihr bis vor und anschließend auch in die Wohnung. Als die 65-Jährige den Mann nach draußen bat, fragte er unter einem Vorwand nach einem Zettel und Stift. Die Wohnungsnehmerin ahnte die kriminellen Absichten des Mannes nicht und suchte in ihrem Wohnzimmer nach den Schreibutensilien. Als sie zurückkam, sah sie den Mann aus ihrem Schlafzimmer kommen und schickte ihn letztlich aus der Wohnung. Erst am Tag darauf stellte die 65-Jährige fest, dass Schmuck im Gesamtwert von ca. 150 EUR aus einer Schatulle in ihrem Schlafzimmer entwendet wurden.

Der unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, dunkelhäutig, ca. 40-45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze dunkle Haare, schwarze Schirmmütze, schwarze Mund-Nase-Bedeckung, schwarze Jacke.

Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim 10. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-11000 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

