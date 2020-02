Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geparkten Kia angefahren und geflüchtet: Zeugen in Niestetal gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür ihres geparkten Kia musste die Besitzerin des Wagens am Mittwochabend in Niestetal-Sandershausen feststellen. Der unbekannte Verursacher war unerkannt von der Unfallstelle geflüchtet. Die Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei führen die weiteren Ermittlungen und sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte die Besitzerin ihren Wagen in der Zeit zwischen 12 Uhr und 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hannoverschen Straße, nahe der Wilhelmine-Pötter-Straße, abgestellt. Konkrete Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizisten beziffern den Schaden an dem schwarzen Kia auf rund 1.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall gesehen habe oder den Ermittlern der Verkehrsunfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei Kassel.

