Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit Personenschaden -PKW Fahrerin übersieht Radfahrer-

Holzwickede (ots)

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr befuhr eine 63-jährige Dortmunderin die Sachsenstraße in Fahrtrichtung Chaussee. Hierbei übersah sie beim links Einbiegen in die Chaussee einen von rechts kommenden 58-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw der Dortmunderin und dem Radfahrer, wobei sich dieser leicht am Arm und am Bein verletzte. Das Fahrrad des 58-jährigen Dortmunders war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell