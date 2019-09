Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit Personenschaden -Bus rollt auf PKW und verursacht einen Unfall, zwei Personen verletzt-

Bergkamen (ots)

Am Mittwoch gegen 06.30 Uhr befuhr ein 32 jähriger Busfahrer aus Dortmund die Lünener Straße in Bergkamen. Kurz vor einer rot zeigenden Ampel bremste er den Bus nicht stark genug ab und stieß mit einem wartenden PKW zusammen. Diesen PKW schob er auf einen weiteren PKW. Die beiden PKW Fahrer, ein 51 jähriger Dortmunder und ein 34 jähriger Mann aus Castrop-Rauxel, klagten nach dem Unfall über Schmerzen und begaben sich in ärztliche Behandlung. Der Bus und die PKW blieben fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell