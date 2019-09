Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch in Lagerräume

Täter hebelten Holztür auf

Werne (ots)

In Werne (Eichenbusch) wurde in der Nacht zu Dienstag (10.09.2019) eine Lagerhalle für Kleinelektrogeräte aufgebrochen. Die Täter hebelten die Holztür der Lagerhalle auf und verschafften sich so zutritt. In einem angrenzenden Büro wurde ein Schrank beschädigt und durchwühlt. Ob und inwieweit Diebesgut erlangt wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

