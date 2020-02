Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Polizeieinsatz in Helsa: Mann im Besitz von Luftpistole festgenommen

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung zu dem Polizeieinsatz in Helsa.)

Helsa (Landkreis Kassel): Mutmaßlich eine Luftpistole löste am heutigen Freitagvormittag, gegen 10:50 Uhr den größeren Polizeieinsatz im Helsaer Ortsteil Wickenrode aus. Ein Zeuge hatte im Bereich des Friedhofs einen Mann im Besitz einer Waffe gesehen und die Polizei alarmiert. Die sofort zum Ort des Geschehens eilenden Streifen hatten dort jedoch keine entsprechende Person mehr antreffen können. Die wegen der zunächst unklaren Lage sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten im weiteren Verlauf zur Identifizierung des Mannes. Der 61-Jährige aus Helsa konnte gegen 12:20 Uhr im Besitz der Luftpistole an seiner Wohnanschrift bei Verlassen des Hauses durch Polizeibeamte widerstandslos festgenommen werden. Nach den ersten Ermittlungen ist der Mann nicht im Besitz des zum Führen dieser Waffe in der Öffentlichkeit erforderlichen kleinen Waffenscheins. Deshalb wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn eingeleitet und er für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Ost gebracht. Darüber hinaus wird geprüft, ob er die Kosten des Polizeieinsatzes zu tragen hat. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

