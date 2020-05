Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200504 - 0417 Frankfurt-Niederursel: Brand in Wohngebäude

Frankfurt (ots)

(dr) In einer Wohneinrichtung für Jugendliche ist gestern Abend im Stadtteil Niederursel ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Bewohner blieben unverletzt.

Gegen 20:00 Uhr schlugen in dem mehrstöckigen Gebäude im Praunheimer Weg die Rauchmelder an. Betreuer der Wohngruppe stellten Feuer in einem Zimmer des zweiten Obergeschosses fest, welches eine junge Bewohnerin zuvor verlassen hatte. Sie evakuierten alle anwesenden Bewohner und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 20.000 Euro. Das Feuer soll in einem Bereich des Zimmers ausgebrochen sein, in dem sich mehrere elektronische Geräte befanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell