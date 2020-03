Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schwerer Verkehrsunfall in Gronau - Nachtragsmeldung

Gronau (ots)

Gegen 19:45 Uhr versuchte ein 26 jähriger Gronauer mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände auf der Gronauer Straße nach links in Fahrtrichtung Innenstadt abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 39 jähriger Gronauer mit seinem Pkw die Gronauer Straße in Fahrtrichtung Gronau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Höhe des Tankstellengeländes zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der 26 Jährige wurde nach erfolgter rettungsdienstlicher Behandlung vor Ort entlassen. Der 39 Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrte Gronauer Straße wurde gegen 20:20 Uhr wieder freigegeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

