Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, Wintersdorf - Zeugen nach Verkehrsdelikt gesucht

Iffezheim, Wintersdorf (ots)

Unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdungen und Körperverletzung ermitteln seit dieser Woche die Beamten des Polizeipostens Iffezheim und sind dabei auf der Suche nach Zeugen. Bereits am Sonntag kam es gegen 16 Uhr zu einem unfreundlichen Aufeinandertreffen zwischen zwei Autofahrern und zwei Leichtkrafträdern. Auf der B 500 im Bereich Iffezheim überholten ein Mercedes und ein BMW mit Münchener Zulassung die beiden hintereinander her fahrenden Zweiräder, um sie dann wenig später auszubremsen. In der Wintersdorfer Dorfstraße gipfelte das Verhalten der Autoinsassen offenbar darin, dass die beiden jeweils mit Sozius besetzten Krafträder druch Abbremsen zum Anhalten gezwungen und die beiden Zweiradfahrer und und ihre zwei Mitfahrer von den Autoinsassen auch körperlich angegangen wurden. Neben Beleidigungen, wurde eine Sozia offenbar durch ihr geöffnetes Visier bespuckt, eine Fahrerin soll auch mit einem Faustschlag in den Rücken traktiert worden sein. Zeugen, die am Sonntagnachmittag Wahrnehmungen in dieser Sache gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07229-2273 mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Iffezheim in Verbindung zu setzen.

