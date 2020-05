Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200505 - 0420 Frankfurt-Ostend: Wechselfallenbetrug

Frankfurt (ots)

(fue) Einem bislang unbekannten Trickbetrüger gelang am Montag, dem 4. Mai 2020, gegen 18.15 Uhr, in einem Café in der Windeckstraße ein sogenannter Wechselfallendiebstahl.

Der Täter gab gegenüber der Angestellten vor, drei Flaschen Cola zum Preis von 5,40 Euro kaufen zu wollen. Er übergab daraufhin einen 100 Euro-Schein. Danach fing er an zu streiten und verlangte sein Geld zurück. Die Angestellte ließ sich darauf ein, vergaß jedoch, dass der Unbekannte bereits 50 Euro als Wechselgeld erhalten hatte. Der Täter verließ mit dem Geld das Café. Erst geraume Zeit später fiel ihr der Betrug auf.

Der Trickbetrüger wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Schwarze, kurze, glatte Haare mit Dreitagebart. Trug eine blaue OP-Maske, eine schwarze Lederjacke und eine dunkelblaue Jeans. Arabisches Erscheinungsbild, sprach gebrochenes Deutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

