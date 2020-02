Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Tatverdächtiger nach Graffiti-Schmiererei festgenommen, Wiesbaden-Dotzheim, Hans-Böckler-Straße, 27.02.2020, 01:50 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht ertappte eine Streife der Wiesbadener Polizei zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat und konnte im weiteren Verlauf einen dringend Tatverdächtigen festnehmen. Die Zivilstreife war gegen 01:50 Uhr auf dem Parkplatz eines in der Hans-Böckler-Straße gelegenen Lebensmittelmarktes unterwegs, als eine sich verdächtig verhaltende Person kontrolliert werden sollte. Auf eine Ansprache spurtete der Unbekannte jedoch los und verschwand nach kurzer Zeit in der Dunkelheit. Zurück am Ausgangsort der Kontrolle angekommen, nahm die Streife diesen genauer in Augenschein. Hierbei entdeckten die Beamten einen auf dem Boden im Grünstreifen liegenden 31-jährigen Wiesbadener, welcher sich augenscheinlich versucht hatte zu verstecken. Die Person trug eine Atemmaske, Handschuhe und Kleidungsstücke, welche allesamt Farbanhaftungen hatten. Weiterhin lagen neben der Person mehrere Spraydosen. An der Außenwand einer dort befindlichen Schulturnhalle konnte frisch aufgesprühte Farbe auf einer Größe von circa 9x2 Metern festgestellt werden. Nach der Durchführung der vor Ort erforderlichen Maßnahmen und der Sicherstellung der aufgefundenen Gegenstände wurde der Wiesbadener vor Ort entlassen. Die geflüchtete Person wird als 1,70 - 1,80 Meter groß, schlank, mit dunkler Bekleidung sowie dunkler Kopfbedeckung beschrieben. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

2. Einbruch in Kindergarten, Wiesbaden-Sonnenberg, König-Adolf-Straße, 26.02.2020, 16:30 Uhr - 27.02.2020, 05:30 Uhr

(He)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der König-Adolf-Straße in Sonnenberg zu einem Einbruch in einen Kindergarten, bei dem die Täter gewaltsam in das Gebäudeinnere eindrangen und mehrere Schränke des Bürobereiches durchwühlten. Angaben zum möglichen Diebesgut und der damit verbundenen Gesamtschadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Täter gelangten durch eine rückwärtige Terrassentür in das Innere. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

3. Mazda gestohlen, Wiesbaden-Delkenheim, Kölner Straße, 25.02.2020, 18:00 Uhr - 26.02.2020, 12:00

(He)Zwischen Dienstag, dem 25.02.2020, 18:00 Uhr und gestern, 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen in Delkenheim in der Kölner Straße geparkten Mazda 3 im Wert von 25.000 Euro. Der schwarze Pkw mit den Kennzeichen WI-TK 405 stand auf der Straße geparkt. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

4. Mehrere Häuser beschmiert, Wiesbaden-Biebrich, Gibber Straße, 21.02.2020 - 22.02.2020

(He)Zwischen Freitag und Samstag vergangener Woche beschmierten unbekannte Täter in der Gibber Straße in Biebrich die Hauswände von mindestens drei nebeneinanderliegenden Gebäuden und verursachten einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. An den betroffenen Gebäuden wurden neben den Fassaden auch Fensterbänke, Haustüren oder ein Hoftor beschmiert. Täterhinweise liegen nicht vor. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Spritdieb aufgeschreckt - Flucht, Wiesbaden-Biebrich, Albert-Schweitzer-Allee, 27.02.2020, 01:10 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht wurde ein mutmaßlicher Spritdieb in der Albert-Schweitzer-Alle von einer Passantin während der Tatausführung überrascht und flüchtete anschließend vom Tatort. Die Zeugin kam gegen 01:10 Uhr hinzu, als der Täter offenbar dabei war aus zwei geparkten PKW mit einem Schlauch Kraftstoff in einen mitgeführten Kanister zu pumpen. Als sich der Mann ertappt fühlte, flüchtete er in Richtung Dunantstraße. Die Mitteilerin versuchte dem Unbekannten zu folgen, verlor ihn jedoch aus den Augen. Beschrieben wird er als 35-40 Jahre alt, mit kräftiger Gestalt und kurzen braunen Haaren. Er habe akzentfrei deutsch gesprochen und "mitteleuropäisch" ausgesehen. Bekleidet sei er mit einer blauen Bomberjacke, einem grauen Sweatshirt sowie weißen Turnschuhen gewesen. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

6. Vorsicht! Microsoft-Betrüger! Wiesbaden, 25.02.2020

(He)Am vergangenen Dienstag schlugen "Microsoft-Betrüger" wieder in Wiesbaden zu und brachten einen 79-jährigen Geschädigten um mindestens 1.000 Euro. Eine genaue Überprüfung, ob den Tätern auch der Zugriff auf das Sparkonto des Seniors gelang und sie dadurch noch weitaus höherer Beträge ergattern konnten, steht noch aus. Telefonisch wurde das Opfer wieder davon überzeugt, dass versucht worden wäre den PC des Wiesbadeners zu hacken. Daraufhin half das Opfer den Betrügern Zugriff aus seinen Computer zu erlangen. Nun hatten die Täter leichtes Spiel. Damit nicht genug musste der Senior den Tätern auch noch Gutscheincodes übermitteln, denn die "Lizenz" des Computerbesitzers sei abgelaufen und er müsse nun eine neue erwerben. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Übeltäter sich auch an dem Konto des Opfers zu schaffen machten, kann ein weiterer Schaden nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

7. Verkehrsunfallflucht, drei beschädigte Fahrzeuge zurückgelassen, Wiesbaden, Teutonenstraße, 25.02.2020, 23:00 Uhr - 26.02.2020, 06:45 Uhr

(He)Gestern Morgen wurde der Wiesbadener Polizei eine Verkehrsunfallflucht aus der Teutonenstraße gemeldet, bei der der Verursacher oder die Verursacherin drei beschädigte Fahrzeuge und einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro hinterließ. Die drei Fahrzeuge, ein BMW, ein Peugeot sowie ein Ford standen geparkt am Fahrbahnrand der Teutonenstraße in Fahrrichtung Holsteinstraße. Das unbekannte Fahrzeug fuhr gegen den BMW, woraufhin dieser dann auf den Peugeot und dieser dann wieder auf den davorstehenden Ford geschoben wurde. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug liegen nicht vor. Die Wiesbadener Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Jugendliche leisten Widerstand, Holzhausen über Aar, Klosterstraße, 27.02.2020, gg. 02.05 Uhr

(ho)Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren haben sich in der vergangenen Nacht in einem Jugendwohnheim in Holzhausen erheblich gegen notwendige polizeiliche Maßnahmen zur Wehr gesetzt. Zuvor war es zwischen den beiden zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, aufgrund derer der Betreuer der Jugendlichen die Polizei verständigte. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte versuchten beide zunächst zu flüchten, was von den Polizisten verhindert wurde. Bei den weiteren Maßnahmen kam es zu erheblichen Widerstandshandlungen der Jugendlichen, bei denen die Tatverdächtigen auch getreten und gespuckt haben sollen. Daher setzten die Einsatzkräfte unter anderem Pfefferspray ein und nahmen die beiden jungen Männer schließlich fest. Der 17-Jährige wurde im Anschluss in psychiatrische Behandlung übergeben; sein Kontrahent wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Die Ursache für die Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen steht derzeit noch nicht fest.

2. Alarm verscheucht Einbrecher, Schlangenbad, Wambach, Schwalbacher Straße, 27.02.2020, 07.40 Uhr,

(pl)Drei Einbrecher wurden am Donnerstagmorgen in Wambach von der Alarmanlage einer Firma in der Schwalbacher Straße verscheucht. Das Trio war über einen Holzzaun auf das Firmengelände geklettert und hatte anschließend die Glasscheibe der zum Arbeits- und Lagerbereich führenden Tür eingeschlagen. Als sie dann in das Gebäude eingedrungen waren, lösten die Täter gegen 07.40 Uhr den Alarm aus, welcher sie ohne Beute zur Flucht bewegte. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Scheune, Taunusstein, Neuhof, Limburger Straße, 25.02.2020, 16.00 Uhr bis 26.02.2020, 17.00 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag wurde eine Scheune in der Limburger Straße in Taunusstein-Neuhof von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine gewaltsam geöffnete Tür in die Scheune ein und entwendeten hieraus mehrere Pakete mit Granitplatten, eine Packung Sockelleisten, Arbeitshandschuhe sowie ein Fliesenschneidegerät im Gesamtwert von über 1.500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbrecher gescheitert, Walluf, Oberwalluf, Mühlstraße, 26.02.2020, 22.45 Uhr bis 27.02.2020, 00.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Donnerstag erfolglos, in ein Wohnhaus in der Mühlstraße einzubrechen. Die Einbrecher hatten sich zwischen 22.45 Uhr und 00.30 Uhr an mehreren Fenstern und Türen des Hauses zu schaffen gemacht und dann jedoch unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

5. Eingangstür von Café hält Einbrechern stand, Bad Schwalbach, Brunnenstraße, 24.02.2020, 18.30 Uhr bis 27.02.2020, 11.30 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Cafés in der Brunnenstraße in Bad Schwalbach hat zwischen Montagabend und Donnerstagmittag Einbrechern standgehalten. Die Täter hatten versucht, die Tür aufzuhebeln. Als es ihnen jedoch nicht gelang, in die Räumlichkeiten einzudringen, ergriffen die gescheiterten Einbrecher die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

6. Weißer Kleinbus gestohlen, Walluf, Niederwalluf, Im Grohenstück, 23.02.2020, 12.00 Uhr bis 26.02.2020, 10.00 Uhr,

(pl)In Niederwalluf ist zwischen Sonntagmittag und Mittwochvormittag ein weißer Kleinbus gestohlen worden. Der VW T4 war in der Straße "Im Grohenstück" abgestellt. An dem entwendeten Fahrzeug war zuletzt das Kennzeichen WI-QI 90 angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Kleinbusses nimmt die Eltviller Polizei unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

7. Rückwand von Bankfiliale mit Farbe beschmiert, Taunusstein, Wehen, Weiherstraße, 20.02.2020, 18.30 Uhr bis 21.02.2020, 08.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag die rückwärtige Hauswand einer Bankfiliale in der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen mit roter und grüner Farbe beschmiert. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

8. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Schlangenbad, Georgenborn, Karlsbader Weg, 26.02.2020, 16.10 Uhr bis 17.30 Uhr,

(pl)In Georgenborn wurde am Mittwochnachmittag ein geparkter Honda Civic bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Pkw gegen 16.10 Uhr im Karlsbader Weg am Fahrbahnrand abgestellt. Als er dann gegen 17.30 Uhr wieder zurückkehrte, musste er frische Beschädigungen im hinteren, linken Bereich seines Fahrzeugs feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell