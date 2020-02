Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Rabiate Ladendiebe, einer flüchtet, Wiesbaden, Friedrichstraße, 25.02.2020, 11:30 Uhr

(He)Gestern Mittag kam es in der Friedrichstraße in Wiesbaden zu einem räuberischen Ladendiebstahl, bei dem zwei Täter Kleidungsstücke im Wert von über 2.000 Euro erbeuteten. Einer der Diebe konnte festgenommen werden. Die zwei mutmaßlichen Täter wurden dabei ertappt, wie sie ihr Diebesgut in eine präparierte Tasche steckten und anschließend das Bekleidungsgeschäft verlassen wollten. Daraufhin wurden sie von zwei Mitarbeitern der Haussicherheit angesprochen. Sofort versuchten die Diebe zu flüchten und wehrten sich energisch gegen das Festhalten des Sicherheitsdienstes. Ein Ladendieb konnte sich losreißen und flüchten. Das Diebesgut wurde jedoch zurückgelassen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 35-Jährigen aus dem Landkreis Esslingen. Während des Festhaltens des 35-Jährigen biss dieser einen Ladendetektiv in die Hand. Der Flüchtige sei 35 - 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und habe schwarze kurze Haare sowie eine blaue Daunenjacke getragen. Sein Aussehen wird als "afrikanischer Phänotyp" beschrieben. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter er Rufnummer (0611) 345- 2140 zu melden.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck, Wiesbaden, Im Wiesengrund, 24.02.2020, 12:30 - 19:30 Uhr

(He) Zwischen 12:30 Uhr und 19:30 Uhr des vergangenen Montages drangen Einbrecher in der Straße "Im Wiesengrund" in Wiesbaden in eine Erdgeschosswohnung ein und erbeuteten Schmuck, dessen Wert zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend benannt werden konnte. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür und durchsuchten sodann die Innenräume. Anschließend gelang ihnen mit dem Diebesgut unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Dekowaffe sorgt für Polizeieinsatz, Wiesbaden, Siegfriedring, 25.02.2020, ab 19.15 Uhr

Eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe, die zu Dekorationszwecken an der Wand in einer Wohnung im Siegfriedring aufgehängt war, hat gestern Abend für einen Polizeieinsatz und eine Wohnungsdurchsuchung gesorgt. Gegen 19.15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Notruf einer Frau ein, die schilderte, in der betreffenden Wohnung die Waffe an der Wand hängend gesehen zu haben. Sofort wurden Einsatzkräfte zum Mitteilungsort geschickt, die den Sachverhalt genau wie angegeben vorfanden. Da von außen nicht ersichtlich war um was für eine Art Waffe es sich handelte, wurde kurzfristig ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt und daraufhin die Wohnung betreten. Die Beamten konnten die Waffe auffinden und stellten fest, dass es sich lediglich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe handelte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

4. Wohnungsfenster aufgebrochen, Wiesbaden, Erathstraße, 21.02.2020, 14:30 Uhr - 24.02.2020, 11:30 Uhr

(He)Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen versuchten unbekannte Täter in der Erathstraße in Wiesbaden in eine Wohnung einzudringen. Ob dies tatsächlich gelang steht nicht fest, entwendet wurde jedoch augenscheinlich nichts. Der Täter versuchte zunächst die Terrassentür einer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde ein danebengelegenes Fenster gewaltsam geöffnet. Auf ein Betreten deuteten keine Spuren hin, dies kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbruchsalarm an Jugendwerkstatt, Wiesbaden, Hasengartenstraße, 26.02.2020, 01:00 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht meldeten Zeugen einen Einbruchsalarm an einer in der Hasengartenstraße gelegenen Jugendwerkstatt, woraufhin Einsatzkräfte zu dem Gebäude entsandt wurden. Gegen 01:00 Uhr wurde vor Ort eine eingeschlagene Glasfüllung einer Tür festgestellt. Täter konnten keine ausfindig gemacht werden. Ob ein Eindringen gelang und gegebenenfalls etwas entwendet wurde bedarf zunächst einer Abklärung mit den Objektverantwortlichen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

6. Vorfahrt missachtet, ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden, Wiesbaden, Dostojewskistraße, Teutonenstraße, 25.02.2020, 07:10 Uhr

(He)Gestern kam es auf der Dostojewskistraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger VW-Fahrer leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro entstand. Der 41-Jährige war um 07:10 Uhr mit seinem Multivan auf der Teutonenstraße, in Richtung Dostojewskistraße, unterwegs und wollte diese überqueren. Zeitgleich befuhr ein 64-jähriger Geisenheimer mit seinem Touareg die Dostojewskistraße, aus Richtung Waldstraße in Richtung Hölderlinstraße. Der Multivan-Fahrer übersah aus ungeklärter Ursache den vorfahrtsberechtigten Touareg und es kam zur Kollision. Der Kleinbus wurde an der Front und der SUV an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

7. PKW beschädigt und geflüchtet, Mainz-Kostheim, Uthmannstraße, 24.02.2020, 11:00 Uhr - 16:00 Uhr

(He)Im Verlauf des Rosenmontages kam es in der Uthmannstraße in Kostheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstand. Gegen 11:00 Uhr stellte ein Renault Megane -Besitzer seinen PKW am Straßenrand ab. Als er gegen 16:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, war der blaue PKW an der hinteren rechten Fahrzeugecke beschädigt. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Einfamilienhaus, Idstein, Elisabeth-Selbert-Straße, 25.02.2020, 16.00 Uhr bis 19.15 Uhr,

(pl)Am Dienstag wurde ein Einfamilienhaus in der Elisabeth-Selbert-Straße in Idstein von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten das aufgefundene Bargeld. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

2. Betrüger rufen als "Microsoft-Mitarbeiter" an, Kiedrich, 24.02.2020,

(pl)Am Rosenmontag wurde ein Mann aus Kiedrich von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter angerufen. Unangekündigt klingelte in den Morgenstunden das Telefon des Mannes und ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft berichtete in englischer Sprache von einem Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Anrufer aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Straftäter leider. Nachdem dem Betrüger in einem mehrstündigen Telefonat Zugriff zum Computer und dem Online-Banking gewährt worden war, kam es zu mehreren Geldabhebungen. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

3. Leichtkraftrad gestohlen, Eltville, Schillerweg, 22.02.2020 bis 25.02.2020,

(pl)Im Schillerweg in Eltville ist zwischen Samstag und Dienstag ein schwarzes Leichtkraftrad des Herstellers Honda gestohlen worden. Das Fahrzeug war gegen eine Wegnahme gesichert auf dem Privatparkplatz vor einer Garage abgestellt. An dem entwendeten Leichtkraftrad war zuletzt das Kennzeichen RÜD-YA 32 angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Leichtkraftrades nimmt die Eltviller Polizei unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Geparktes Auto beschädigt, Bad Schwalbach, Adolfstraße, 25.02.2020, 19.50 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurde in der Adolfstraße in Bad Schwalbach ein geparkter Fiat Punto mutwillig beschädigt. Eine Zeugin hatte gegen 19.50 Uhr beobachtet, wie eine männliche Person gegen den Pkw trat und die Antenne abknickte. Die verständigten Polizisten konnten wenige Minuten später im Rahmen der Fahndung einen 42-jährigen Tatverdächtigen antreffen und kontrollieren. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an Pkw eingeleitet.

5. Frontscheibe eingeschlagen, Eltville, Kiedricher Straße, 25.02.2020 bis 26.02.2020,

(pl)Die Frontscheibe eines in der Kiedricher Straße in Eltville geparkten Pkw wurde zwischen Dienstag und Mittwoch beschädigt. Unbekannte schlugen die Scheibe ein und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

6. Unfall beim Abbiegen, Idstein, Bundesstraße 275, 25.02.2020, 11.20 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag kam es auf der B 275 bei Idstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 71-jähriger Autofahrer fuhr gegen 11.20 Uhr mit seinem Ford von Wörsdorf kommend den Zubringer zur B 275 entlang und wollte dann nach links auf die Bundesstraße in Richtung Waldems einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines vorfahrtsberechtigen 18-jährigen Autofahrers, welcher auf der B 275 in Richtung Idstein unterwegs war. Der 71-Jährige wurde in seinem erheblich beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Autofahrer sowie deren Beifahrerinnen im Alter von 62 und 16 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

7. Unfall im Begegnungsverkehr - Unfallbeteiligter gesucht, Eltville, Erbach, Hauptstraße, 25.02.2020, 12.35 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag kam es in der Hauptstraße in Eltville-Erbach zu einem Verkehrsunfall, nach welchem sich die Fahrerin oder aber der Fahrer eines weißen Fahrzeugs einfach unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die 54-jährige Fahrerin eines grauen Hyundai war gegen 12.35 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als ihr in Höhe eines Hotels ein weißer Kleinbus oder aber Transporter entgegenkam und sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge im Vorbeifahren touchierten. Nach der Kollision habe die Autofahrerin gewendet und sei zur Unfallstelle zurückgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt sei das entgegenkommende Fahrzeug jedoch nicht mehr vor Ort gewesen. Die/der bislang unbekannte Unfallbeteiligte oder aber Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

