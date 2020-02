Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Festnahmen nach Ladendiebstahl - Tatverdächtiger in U-Haft

Viersen (ots)

Am Dienstag wurden zwei 43 und 28 Jahre alte Männer aus Polen gegen 18.00 Uhr in einem Supermarkt auf der Lütticher Straße durch Mitarbeiter des Marktes bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Als beide, nachdem sie ohne zu bezahlen die Kassen passiert hatten, von einem Mitarbeiter angesprochen wurden, schrie der 28-Jährige den Mitarbeiter an, schlug nach ihm und flüchtete mit der Beute. Mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters gelang es schließlich, beide Ladendiebe zu stellen. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen beide Tatverdächtige vorläufig fest. Nach ersten Ermittlungen wurde der 43-Jährige entlassen. Den 28-Jährigen, der wegen gleichgelagerter Delikte bereits verurteilt worden war, führten die Ermittler wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls einem Haftrichter vor, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft anordnete. /wg (175)

