Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Verletzte nach Unfall in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Großes Glück hatte wohl eine fünfköpfige Familie, als sie am Dienstag, 19. November 2019, die Polsumer Straße in südliche Richtung mit ihrem Pkw befuhr. Der 37-jährige Autofahrer aus Haltern war mit seiner Frau und drei Kindern gegen 17.25 Uhr in Hassel unterwegs, als er mit dem Fahrzeug eines 21-jährigen Herteners kollidierte, der aus einer Parklücke auf die Fahrbahn einfahren wollte. Die 35-jährige Mutter und zwei der Kinder, acht und elf Jahre alt, wurden verletzt. Die Familie will selbständig einen Arzt aufsuchen, um auch den elf Monate alten Säugling untersuchen zu lassen.

