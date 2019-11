Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Duo überfällt Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Ein 17-jähriger Gelsenkirchener wurde am Montagabend, 18. November 2019, Opfer eines versuchten Raubes in Schalke und erlitt dabei Verletzungen. Gegen 21.15 Uhr war der 17-Jährige zu Fuß unterwegs, als er an der Dresdener Straße/Grenzstraße durch einen Tritt zu Boden ging. Zwei unbekannte Männer traktierten ihn mit Schlägen sowie Tritten und versuchten, seine Wertsachen zu entwenden. Nur durch die Gegenwehr des Gelsenkircheners ließ das Duo von ihm ab und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Das Duo wird wie folgt beschrieben: männlich, 17-20 Jahre alt, normale Statur und beide trugen einen dunklen Bart. Sie sprachen akzentfreies Deutsch. Zum Tatzeitpunkt war ein Täter mit einer schwarzen Jacke der Firma Wellenstein bekleidet und trug eine dunkle Baseballkappe. Die andere Person trug eine dunkle Jacke mit Kapuze. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

