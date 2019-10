Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ermittlungen nach Schusswaffengebrauch

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien - Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

21. Oktober 2019 | Kreis Stormarn -20.10.2019 - Travenbrück

Am Sonntagmorgen (20.10.2019) kam es in der Sühlener Straße in Travenbrück zu einem Schusswaffengebrauch gegen ein Gebäude.

Gegen 05:15 Uhr wurde eine Sachbeschädigung gemeldet bei der auch ein Schuss gefallen sein soll.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam zu einer Schussabgabe gegen ein Haus, bei welchem ein Fenster beschädigt wurde. Alle beteiligten Personen konnten vor Ort unverletzt durch die Polizisten angetroffen werden. Die Hintergründe zu dieser Tat sind zurzeit noch völlig unklar.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Wer hat zum Tatzeitraum im Bereich Sühlener Straße und / oder Höker Weg verdächtige Personen, bzw. Fahrzeuge gesehen. Wer kann Angaben zu der Schussabgabe machen? Zeugen werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0 zu melden.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Rena Bretsch, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell