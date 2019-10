Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ratzeburg (ots)

21. Oktober 2019 | Kreis Stormarn - 21.10.2019 Glinde Am 21.10.2019, gegen 02:15 Uhr kam es in Glinde in der Möllner Landstraße zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Eine 28-jährige Frau aus Schwarzenbek befuhr mit einem Mercedes C 200 die Möllner Landstraße aus Reinbek-Neuschönnigstedt kommend in Richtung Glinde. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam die Schwarzenbekerin in Höhe des Wohngebietes "An der alten Wache" nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen dortigen Baum. Die Mercedes-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Durch die Beamten wurde Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin wahrgenommen, auch die Einnahme von Betäubungsmittel konnte nicht ausgeschlossen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Bei ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,00 Euro.

