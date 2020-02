Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Messerschleifer in Seniorenheim stiehlt Bargeld

Nettetal-Lobberich (ots)

Am gestrigen Dienstag bot gegen 16.45 Uhr ein unbekannter Mann einer Bewohnerin der Seniorenresidenz an der Burgstraße an, die Messer schleifen zu können. Der Mann hatte zuvor an der Tür zur Wohnung der 84-Jährigen geklopft. Die Frau ging auf das Angebot ein und übergab dem Mann mehrere Messer. Er ging zunächst nach draußen, da er die Messer an seinem Wagen schleifen müsse. Als der Mann zurückkehrte, bezahlte die Seniorin den vereinbarten Preis mit einem 50-Euro-Schein. Der Unbekannte gab an, dass er im Fahrzeug das Wechselgeld holen müsse. Er nahm den Schein an sich und ging wieder nach draußen. Dabei wurde er von einer Mitarbeiterin der Residenz, die von einem anderen Bewohner über den Mann informiert worden war, begleitet. Als beide am Eingang der Residenz angekommen waren, flüchtete der Unbekannte unvermittelt in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Zeuginnen ist der Mann ca. 30-40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er ist schlank, hat dunkle kurze Haare, einen drei-Tage-Bart, die untere Zahnreihe fehlt. Er war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Unbekannten zur fraglichen Zeit im Bereich der Burgstraße beobachtet? Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (172)

