PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus von Freitag, den 18.10.2019 bis Sonntag, den 20.10.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

1. Einbruch in Seulberg

Friedrichsdorf, Breslauer Ring Samstag, 19.10.2019, 16:45 Uhr bis 20:30 Uhr

(SW) Am frühen Samstagabend brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in Seulberg ein. Die Personen kletterten über Gartenmöbel auf den Balkon des Hauses und hebelten die Terrassentür auf. Nachdem die Personen das Haus komplett durchsuchten, flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung. Sie entwendeten mehrere Kameras und Objektive, sowie Töpfe und einen blauen Rucksack. An der Tür entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

2. Heckscheibe eingeschlagen -> mit Täterbeschreibung !

Friedrichsdorf, Berliner Straße Freitag, 18.10.2019, 21:10 Uhr

(SW) Eine bislang unbekannte Person schlug am Freitagabend die Heckscheibe eines geparkten Pkw ein. Der Täter soll dabei mit der Faust gegen die Scheibe des blauen BMW (Modell 1er) geschlagen haben, sodass die Scheibe zu Bruch ging. Der Täter flüchtete nach der Tat. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - dunkle kurz-gewellte Haare - dunkler Dreitagebart - blaue Jeans - schwarze Collegejacke mit weißen Ärmeln und mit weißer Rückenaufschrift ("10" plus ein unbekanntes Wort/Name)

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrollen:

3. Fahrt unter Drogen

Bad Homburg, Am Hohlebrunnen Samstag, den 19.10.2019, 15:50 Uhr

(SW) Beamte der Polizeistation Bad Homburg kontrollierten am Samstagnachmittag einen 34-Jährigen Pkw-Fahrer in Bad Homburg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 34-Jährige Auto fuhr, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest ergab, dass der Mann zuvor vermutlich verschiedene Drogen konsumiert haben muss. Der Fahrer musste die Beamten auf die Polizeidienststelle begleiten. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach der Blutentnahme wurde er nach Hause entlassen.

4. Betrunken ans Steuer gesetzt

Bad Homburg, B456 (Saalburg) Sonntag, den 20.10.2019, 00:30 Uhr

(SW) Ein 29-jähriger Usinger setzte sich in der Nacht zu Sonntag in seinen Pkw und fuhr von Frankfurt in Richtung Usingen, obwohl er betrunken war und möglicherweise auch noch Drogen konsumiert hatte. Der 29-Jährige VW-Fahrer konnte auf der Saalburg gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei stellte die Beamten fest, dass er augenscheinlich nicht fahrtauglich war. Der Usinger wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde er nach Hause entlassen. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Verkehrsunfälle:

5. Unfall verursacht und geflüchtet

Bad Homburg, Fischbacher Straße Freitag, den 18.10.2019, 21:45 Uhr bis Samstag, den 19.10.2019, 09:30 Uhr

(SW) Ein 32-Jähriger Bad Homburger parkte am Freitagabend seinen blauen VW Golf in der Fischbacher Straße in Bad Homburg. Als er am Samstag zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass jemand dagegen gefahren war. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte vermutlich bei Ein- oder Ausparken den Golf des Bad Homburgers auf der Fahrerseite. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle ohne die Polizei zu verständigen. An dem Golf entstand ein Sachschaden von geschätzt 850 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

6. Gegen Volvo gefahren und geflüchtet

Bad Homburg, Löwengasse Donnerstag, den 17.10.2019, 19:00 Uhr bis Freitag, den 18.10.2019, 16:00 Uhr

(SW) Von Donnerstag auf Freitag wurde der schwarze Volvo eines Bad Homburgers bei einem Unfall beschädigt. Der 41-Jährige parkte den Volvo am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich versuchte ein anderer Fahrzeugführer vor dem Volvo einzuparken und streife dabei das Auto des 41-Jährigen an der linken Vorderseite. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne den Schaden zu melden von der Unfallstelle. An dem Volvo entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

7. Unfallflucht im Parkhaus

Bad Homburg, Ludwigstraße (Parkhaus) Freitag, den 18.10.2019, 09:11 Uhr bis 12:00 Uhr

(SW) Am Freitagvormittag parkte eine Britin ihren Mietwagen im Parkhaus der Kur-& Kongress GmbH. Während der Abwesenheit der 38-Jährigen parkte vermutlich ein anderer Fahrzeugführer neben dem Hyundai ein und aus. Dabei streifte dieser den roten Kleinwagen an der Rückseite. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle ohne die Polizei zu verständigen. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Bad Homburg unter 06172/ 120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

1. Gefährliche Körperverletzung auf der Oberurseler Kerb

Oberursel, Festplatz Bleiche Samstag, 19.10.19, 22:45 Uhr

Im Bereich des Knusperhäuschens wurde ein 52-jähriger Mann aus Oberursel von einer Gruppe junger Männer körperlich angegriffen. Laut Zeugen waren es 5 junge Männer. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt.

Die 5 jungen Männer wurden wie folgt beschrieben:

- dunkel gekleidet, Alter: 16-24 Jahre, schwarze Haare

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 6240-0.

Verkehrsunfälle:

2. Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

Oberursel, Zeilweg, Parkplatz Fressnapf/Trinkgut Samstag, 19.08.2019, 14:30 Uhr - 15:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten VW Passat eines 39-jährigen Mannes aus Oberursel. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem VW Passat wird vorläufig auf ca. 2500.-EUR geschätzt Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 6240-0.

3. Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

Oberursel, Altkönigstraße, Parkplatz Taunabad Samstag, 19.08.2019, 08:50 Uhr - 16:30 Uhr

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Audi A3 eines 40-jährigen Mannes aus Bingen. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem Audi A3 wird vorläufig auf ca. 2000.-EUR geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 / 6240-0.

4. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzter Person

Oberursel, B 456, zwischen Bad Homburg und Oberursel-Oberstedten Samstag, 19.08.2019, 20:50 Uhr

Ein 40-jähriger Mann aus Bad Homburg fuhr mit seinem Ford Fiesta von Bad Homburg in Richtung Oberstedten. Kurz vor Oberstedten verlor er die Kontrolle über sein Pkw und prallte rechts und links in die Leitplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Usingen

Straftaten:

1. Einbruchsdiebstahl

61273 Wehrheim, Limesstraße Samstag, 19.10.2019, 01:41 Uhr - Samstag, 19.09.2019

Bislang unbekannte Täter begaben sich über die rechte Hausseite auf die Rückseite des Grundstückes und hebelten dort eine Terrassentür der Küche auf. Die Täter konnten so in das Haus eindringen und suchten alle Räumlichkeiten auf. Dabei öffneten und durchwühlen sie das Mobiliar und ließen es auf dem Boden teilweise liegen. Die Täter brachen einen Tresor auf und entwendeten Schmuckschatullen mit Inhalt und flüchteten unerkannt. Sie durchsuchten die Behältnisse im nahgelegenen Waldbereich und entledigten sich dort der Schatullen. Aufgrund einer Videoüberwachung gibt es eine vage Täterbeschreibung und eine genaue Tatzeit.

Täterbeschreibung: 2 männliche Personen, dunkel gekleidet mit Kapuze über dem Kopf, schlanke Statur. Der entstandene Sachschaden wird auf 30000 EUR, das entwendete Stehlgut wird auf 20000 EUR geschätzt.

2. Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

61276 Weilrod, Schöne Aussicht Freitag, 18.10.2019, 18:00 Uhr - Samstag, 19.10.2019, 13:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter betrat unbefugt das Grundstück des Geschädigten und hielt sich dort auf. Im weiteren Verlauf sägte er zwei hohe Büsche im Vorgarten ab. Dadurch entstand ein geschätzter Sachschaden von 200EUR.

Verkehrsunfälle:

3. Verkehrsunfallflucht

61276 Weilrod-Mauloff, Brunnenstraße Samstag, 19.10.2019, 12:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger befuhr die Brunnenstraße aus Richtung Kirchweg in Richtung Prinz-Eugen-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 1 fuhr die ON 01 die Linkskurve in die Prinz-Eugen-Straße. Dabei scherte der Anhänger der Sattelzugmaschine aus und beschädigte die am Fahrbahnrand befindliche Mauer des Hauses. Der Fahrer der Sattelzugmaschine entfernte sich vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und ihre Personalien anzugeben. Es konnte durch einen Zeugen lediglich das polnische Kennzeichen des Anhängers abgelesen werden. Weitere Ermittlungen in dieser Richtung werden bereits durchgeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

4. Verkehrsunfallflucht

61250 Usingen, L3063 zwischen Wilhelmsdort und Laubach Freitag, 18.10.2019, 22:36 Uhr

Eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus Weilmünster und eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Usingen befuhren in dieser Reihenfolge die L 3063 von Usingen-Wilhelmsdorf herkommend in Fahrtrichtung des Laubacher Kreuzes. In Höhe des Stationskilometers 2,200 liefen nach Angaben der der Weilmünsterin plötzlich drei Rehe über die Straße, weshalb sie stark bremsen musste, um so eine Kollision mit den Tieren zu verhindern. Dies nahm die Frau aus Usingen augenscheinlich zu spät war und fuhr trotz einer noch eingeleiteten Gefahrenbremsung auf das Fahrzeugheck der Weilmünsterin auf. Nach dieser Kollision verlor die Usingerin weiter die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kam schließlich mit ihrem Pkw in dem Waldstück zum Stehen. Durch die Kollision bzw. das Abkommen von der Fahrbahn verletzte sich die Usingerin leicht am Bein und wurde durch einen hinzugerufenen RTW zwecks weiterer medizinischer Untersuchung in das Krankenhaus Usingen verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7000 EUR.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Polizeistation Königstein

Es kam zu keinen presserelevanten Sachverhalten.

