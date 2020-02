Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer leicht verletzt

Willich (ots)

Am Dienstag 18.02.2020 um 18:05 Uhr befuhr eine 42jährige Willicher PKW Fahrerin die Elisabeth-Munse-Str, beim Abbiegen in die Grabenstraße übersah sie einen 26jährigen Willicher Fahrradfahrer, der den Gehweg der Grabenstr. in falscher Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer, der keinen Helm trug, leicht verletzt.

