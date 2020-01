Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Tatverdächtige Dealer bei Kontrolle ins Netz gegangen

Duisburg (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle an der Gartsträucherstraße ist am Mittwochabend (29. Januar, 20:13 Uhr) einem Streifenwagenteam ein schwarzer Renault Twingo aufgefallen. Die Polizisten stoppten den Kleinwagen. Bei der Überprüfung der Personalien der beiden Insassen (23 und 28 Jahre) stellten die Beamten starken Cannabisgeruch fest und durchsuchten die beiden jungen Männer sowie das Fahrzeug. Dabei fanden sie unter dem Beifahrersitz einen Briefumschlag mit Marihuana, drei Mobiltelefone und Bargeld in kleiner Stückelung. Die Einsatzkräfte stellten alles sicher. Der 23-jährige Tatverdächtige bekam eine Anzeige wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis und wurde nach der Überprüfung der Personalien entlassen. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft wird der 28-Jährige ohne festen Wohnsitz heute wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge dem Haftrichter vorgeführt. (stb)

