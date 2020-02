Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Widerstand bei Kontrolle - Polizeibeamter leicht verletzt

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Montag gegen 13.50 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung auf der Friedhofstraße in Amern zwei junge Männer. Ein 19-jähriger Amerner führte in einer Umhängetasche einen Schlagstock bei sich. Bei der anschließenden Durchsuchung riss sich der Mann los und versuchte zu flüchten. Die Einsatzkräfte konnten dies jedoch verhindern. Dabei wurden sowohl der 19-Jährige als auch der 51-jährige Polizeibeamte leicht verletzt. Der Grund für den Fluchtversuch war schnell gefunden: Der 19-Jährige hatte eine kleine Menge Marihuana dabei. Auch dem seinem Begleiter, einem 20-jährigen Amerner, fanden die Beamten eine kleine Menge Marihuana. Gegen beide wurden entsprechende Strafanzeigen erstattet. /wg (169)

