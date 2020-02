Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zwei Einbrüche in Kindertagesstätten

Kempen (ots)

Zwischen dem 14.02. und dem 17.02.2020 kam es in Kempen zu zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten. Bei einer Einrichtung an der Straelener Straße brachen Unbekannte in ein Gartenhaus ein, offenbar wurde nichts gestohlen. Bei einer Einrichtung am Concordienplatz hebelten Unbekannte eine rückwärtige Tür auf. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher hier Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise in beiden Fällen auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (168)

