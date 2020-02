Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Hydrant bei Unfall beschädigt - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Kempen (ots)

Am 14.02.2020 beschädigte gegen 07.00 Uhr ein Pkw auf der Straße 'Auf dem Zanger' in Kempen einen Hydranten, der Fahrer flüchtete. Ein dunkler Kombi fuhr rückwärts aus der 'Aldekerker Straße' und fuhr gegen den Hydranten. Dieser brach ab, das Wasser strömte auf die Straße. Dem Fahrer oder der Fahrerin dürfte der Unfall nicht unbemerkt geblieben sein, da das Wasser wohl mehrere Meter in die Höhe schoss. Der Sachschaden liegt nach Schätzungen im vierstelligen Bereich. Das Verkehrskommissariat sucht nach ersten Ermittlungen weitere Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Kombi geben können. Hinweise bitte an die 02162/377-0. /wg (161)

