Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinfeld,L545- Unfall aufgrund Straßenglätte

Steinfeld (ots)

Der 18-jährige PKW-Fahrer aus dem Raum Bad Bergzabern war am 01.01.2020 mit dem PKW aus Steinfeld in Richtung Bad Bergzabern unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er, aufgrund der dortigen Straßenglätte, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und blieb im angrenzenden Feld, auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde hierbei nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



