POL-PDLD: Germersheim - Körperverletzung

Am 01.01.2020, gegen 02:00Uhr, klingelte ein 25jähriger an der Tür einer 41jährigen Sondernheimerin und bat um Hilfe. Er blutete leicht im Mundbereich. Vor Ort gab er an, dass er durch Sondernheim gelaufen sei. Dabei traf er auf ein Pärchen und der Mann habe ihm mehrfach in das Gesicht geschlagen. Zu diesem konnte er lediglich angeben, dass er ca. 185m groß und dunkel gekleidet gewesen sei. Weiteres zum Tatgeschehen konnte oder wollte der sichtlich alkoholisierte 25jährige nicht machen. Er wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und durch Freunde abgeholt.

Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

