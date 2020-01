Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Gefährliche Körperverletzung

Germersheim (ots)

Am 31.12.2019, gegen 20:50 Uhr, wurde die Polizei zu einer Schlägerei in der Germersheimer Orffstraße gerufen. Vor Ort konnte ein 28jähriger mit mehreren Messereinstichen im rechten Bein aufgefunden werden. Ersten Ermittlungen zur Folge gerieten der 28jährige und sein 36jähriger Kompagnon in einem Lokal mit einem 47jährigen in Streit. Es kam zu einem Handgemenge, welches der Lokalbesitzer und ein weiterer unbeteiligter Gast versuchten zu schlichten. Für die genannten Messerstiche dürfte der 47jährige verantwortlich sein, dieser hatte sich jedoch vor Eintreffen der Polizei aus dem Staub gemacht. Seine Personalien stehen allerdings fest. Der 28jährige kam zur ärztlichen Versorgung in ein nahgelegenes Krankenhaus. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim



Dirk Wecke, PHK



Telefon: 07274 958 0

Mail: pigermersheim.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell