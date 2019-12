Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall zwischen Notarztwagen und Audi

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag kam es gegen 05.00 Uhr in der Herrenberger Straße in Böblingen zu einem Unfall zwischen einem Notarztwagen und einem Audi. Die 24-jährige Lenkerin des Audi wollte von der Herrenberger Straße auf die Bundesstraße 464 in Richtung Renningen auffahren. Hierzu ordnete sie sich auf den vorhandenen Linksabbiegestreifen ein. Die Ampelanlage befand sich nicht in Betrieb. Schließlich bog die Frau nach links ab, wobei sie die Entfernung zu einem Notarztwagen, der ihr in der Herrenberger Straße entgegenfuhr, vermutlich falsch einschätzte. In der Folge prallte die 24-Jährige mit dem Entgegenkommenden zusammen. In dem Notarztfahrzeug befanden sich ein 44 Jahre alter Fahrer und drei weiter Einsatzkräfte im Alter von 32, 36 und 58 Jahren. Zum Unfallzeitpunkt war der Notarztwagen nicht im Einsatz. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 18.000 Euro.

Böblingen: Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der zwischen Donnerstag 16.00 Uhr und Freitag 09.00 Uhr in der Goerdelerstraße in Böblingen einen Mercedes streifte. Der Mercedes stand am Fahrbahnrand, als es mutmaßlich beim Vorbeifahren zu dem Unfall kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031/13-2500 entgegen.

