Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Magstadt; Einbrüche in Leonberg und in Bondorf

Ludwigsburg (ots)

Magstadt: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Ohne Winterreifen war eine 48 Jahre alte Peugeot-Lenkerin am Freitag gegen 03.15 Uhr auf der Schafhauser Straße in Magstadt unterwegs. An der Einmündung zur Maichinger Straße verlor die 48-Jährige vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein angrenzendes Haus. Hierauf machte sich die Fahrerin zu Fuß davon und ließ ihr Fahrzeug an der Unfallstelle zurück. Ein aufmerksamer Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Wenig später konnten Polizeibeamten die 48-Jährige an ihrer Wohnanschrift feststellen. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen. Der Peugeot, an dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Gebäude konnte noch nicht beziffert werden.

Leonberg-Gebersheim: Einbrecher überrascht

Bislang unbekannte Täter hatten es am Donnerstag gegen 17.35 Uhr auf ein Wohnhaus in der Wengertgasse in Leonberg-Gebersheim abgesehen. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Nachdem die Einbrecher das Haus betreten hatten, wurden sie durch einen heimkehrenden Anwohner gestört, weshalb sie vermutlich ohne Diebesgut das Weite suchten. Ein aufmerksamer Nachbar konnte noch zwei dunkel gekleidete Personen beobachten, die in Richtung der Quellenstraße davonrannten. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Bondorf: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Vermutlich ein und dieselben Täter trieben am Donnerstag zwischen 13.00 und 20.00 Uhr in der Straße "Mittlerer Hauserweg" in Bondorf ihr Unwesen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zutritt zu einem Wohnhaus und durchsuchten die Räume. Dabei fiel ihnen drei Armbanduhren und zwei Paar Schuhe im dreistelligen Wert in die Hände. Anschließend machten sie sich mit der Beute aus dem Staub. Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zwischen 15.00 und 18.00 Uhr drangen mutmaßlich dieselben Täter in ein weiteres, nahegelegenes Wohnhaus ein. Hier hebelten sie ebenfalls ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Auf ihrer Suche nach Wertvollem stießen sie auf eine Halskette, die sie mitgehen ließen. Auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

