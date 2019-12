POL-LB: Unfallflucht auf der B 10 - Gemarkung Schwieberdingen; Rollerfahrer aus Bergkeltertunnel geflüchtet; Diebstahl in Ludwigsburg

Polizeipräsidium Ludwigsburg

B 10 / Schwieberdingen: Unfallflucht - dunkler Kleinwagen flüchtet

Auf der Bundesstraße 10 ereignete sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Von Stuttgart kommend in Richtung Vaihingen an der Enz musste auf Höhe der Auffahrt Schwieberdingen-West eine 23-Jährige ihren Ford Fiesta aufgrund von Straßenbauarbeiten anhalten. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der ebenfalls noch rechtzeitig abbremsen konnte. Ein nachfolgender 58-Jähriger, der am Steuer eines Ford Transit saß, erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr auf den bislang unbekannten dunklen Kleinwagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch gegen den Ford Fiesta geschoben. Während die 23-Jährige und der 58-Jährige bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei an der Unfallstelle verblieben, machte sich der Unbekannte mit hoher Geschwindigkeit aus dem Staub. Es ist davon auszugehen, dass der Wagen erheblich beschädigt wurde. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 11.500 Euro. Der Ford Transit war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Kleinwagen geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0.

Murr: Rollerfahrer nach Unfallflucht im Bergkeltertunnel gesucht

Nach einer Unfallflucht, die am Mittwoch gegen 17.20 Uhr auf der Landesstraße 1125 begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 46 Jahre alter Mercedes-Lenker kam aus Richtung Pleidelsheim und befuhr die Landesstraße in Richtung Marbach. Im Bergkeltertunnel musste der 46-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender bislang unbekannter Motorrollerfahrer übersah den haltenden Wagen vermutlich zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Nach dem Zusammenstoß hatte sich der 46-Jährige nach dem Wohlbefinden des Rollerfahrers erkundigt. Dieser hatte seinen Roller im Tunnel zunächst auf den Seitenstreifen geschoben. Während der Mercedes-Fahrer den Tunnel für die weitere Unfallaufnahme verlassen hatte, machte sich der Rollerfahrer aus dem Staub. Bei ihm soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren handeln, der eine Brille trug und zur Unfallzeit mit einem auffällig grün-schwarzen Motorroller unterwegs war. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Ludwigsburg-West: Diebstahl aus Umkleidekabine

Nicht unbeobachtet blieb ein Diebstahl, den ein 18-Jähriger am Mittwochnachmittag in der Heinrich-Schweitzer-Straße in Ludwigsburg-West verübt haben soll. Gegen 16.20 Uhr konnten zwei Zeugen den Tatverdächtigen mutmaßlich dabei beobachten, wie er aus der Umkleide einer Sporthalle mehrere Gegenstände entwendete. Kurz darauf nahmen die Zeugen die Verfolgung des Tatverdächtigen auf und stellten ihn entlang der Straße. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest und durchsuchten ihn. Hierbei haben sie das Diebesgut, ein Smartphone, eine Powerbank und Kopfhörer, aufgefunden. Nachdem die Gegenstände an die Geschädigten wieder ausgehändigt wurden, wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 18-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

