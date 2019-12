Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Reihenhäuser aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verursachte bei einem Einbruch in ein Reihenaus in Bietigheim in der Favoritestraße einen Sachschaden von circa 500 Euro. Die Tat geschah vermutlich zwischen 13:45 Uhr und 18:35 Uhr. Nachdem sich der Täter Zugang zum Haus verschafft hatte, durchsuchte er die Räume. Bislang ist noch nicht bekannt, was genau vom Täter mitgenommen worden war. Am gleichen Tag wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in ein Reihenhaus gemeldet. Diesmal geschah die Tat im Tulpenweg und der vermutete Tatzeitraum liegt zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr. Der Täter durchsuchte ebenfalls die Räume und nahm Schmuck an sich. Der genaue Wert des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden konnten noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07142 405 0 entgegen.

