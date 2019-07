Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Münsterstraße/ Grünstreifen brennt

Coesfeld (ots)

Vermutlich durch eine weggeworfene Zigarette ist am Sonntagnachmittag (30. Juni) gegen 14.40 Uhr ein Stück Grünstreifen (ca. 30 Quadratmeter) an der Münsterstraße in Südkirchen in Brand geraten. Die Feuerwehr Südkirche konnte rechtzeitig löschen, ehe das Feuer auf ein angrenzendes Feld übergreifen konnte. Hinweise: 02591/7930

