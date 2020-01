Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ottersheim/Schwegenheim - Glätteunfälle am Silvestermorgen

Ottersheim/Schwegenheim (ots)

Am 31.12.2019, gegen 05:40 Uhr, geriet eine 29jährige mit ihrem Pkw Toyota Aygo am Ortseingang von Ottersheim auf Grund Eisglätte und damit einhergehender überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und überschlug sich. Sie kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die 29jährige kam mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von ca. 5.000,-EUR. Zudem wurde die Verkehrsinsel samt Beschilderung beschädigt. Gegen 08:35 Uhr geriet ein 40jähriger aus denselben Gründen mit seinem Pkw Smart auf der B272 bei Schwegenheim nach links in den Grünstreifen und kam dort auf der Seite liegend zum Stehen. Mit Schmerzen im Rückenbereich wurde der 40jährige in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Pkw dürfte ca. 8.000,-EUR betragen. Gegen 09:40 Uhr befuhr eine 21jährige mit ihrem Pkw Audi A3 die B9 in Fahrtrichtung Norden. Kurz nach der Ausfahrt Schwegenheim/Tankhof kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Grund auch hier Winterglätte und nicht angepasste Geschwindigkeit. Die 21jährige erlitt leichte Kopfverletzungen. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 5.000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim



Dirk Wecke, PHK



Telefon: 07274 958 0

Mail: pigermersheim.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell