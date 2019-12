Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in S-Bahn-Haltestelle

Wörth am Rhein, 31.12.2019 01:45 Uhr (ots)

Durch Zeugen wurde der Polizei in Wörth am 31.12.2019 um 01:45 Uhr ein Einbruch in die S-Bahn-Haltestelle Wörth-Badepark gemeldet. Die vermutlich drei unbekannten Täter wurden durch die Zeugen abgeschreckt, weshalb sie von der Örtlichkeit zunächst zu Fuß in Richtung Wohngebiet und anschließend mit Rollern in Richtung Kandel flüchteten. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die Täter entkommen. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Wörth in Verbindung zu setzen.

