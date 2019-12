Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus in Jockgrim

Jockgrim, 30.12.2019 09:30 Uhr (ots)

Aufgrund eines aktiven Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße in Jockgrim wurde am 30.12.2019 gegen 09:30 Uhr die Polizei in Wörth verständigt. Bei einer ersten Überprüfung vor Ort konnten zunächst keine Hinweise auf einen Brand in der verschlossenen Dachgeschosswohnung erlangt werden. Mit dem verständigten Wohnungsmieter konnte die Wohnung begangen werden. Beim Öffnen der Wohnung wurde eine deutliche Rauchentwicklung wahrgenommen, weshalb die Feuerwehr alarmiert und das Haus evakuiert wurde. Die Ursache der Rauchentwicklung, eine verschmorte Packung Babynahrung auf der Herdplatte, konnte zügig beseitigt werden. Ein Sach- oder Personenschaden entstand glücklicherweise nicht.

