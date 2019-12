Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigungen UNI Landau Landau, Fortstraße 7, 28.12.2019, 22:00 Uhr - 29.12.2019, 08:00 Uhr

Landau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag am vergangenen Wochenende kam es auf dem Unigelände in der Fortstraße zu mehreren Sachbeschädigungen. Einige Gebäudeteile wurden mit Graffiti-Botschaften besprüht, auch Fensterscheiben wurden eingeworfen. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden in Absprache mit einem Verantwortlichen der Uni Landau auf ca. 15.000- EUR. Eventuell stehen die begangenen Straftaten im Zusammenhang mit einer Veranstaltung auf dem Uni-Gelände, die in besagter Nacht stattfand. Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise unter der 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell