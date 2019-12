Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungseinbruch in den frühen Abendstunden

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in den frühen Abendstunden des 30.12.2019 in ein Einfamilienhaus im Vöglerweg in Edenkoben ein, als die Hausbesitzer gerade nicht Zuhause waren. Nach derzeitigem Stand wurde Schmuck entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323-9550 entgegen.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeiinspektion Edenkoben Tel.: 06323-955-0

oder an

Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Tel.: 0621-963-2510

Weitere Informationen im Internet: www.polizei.rlp.de oder www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

M. Großhans

Telefon: 06323-9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell