Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auch mit Mofa wird's nicht besser

Edenkoben (ots)

Bereits am Sonntag den 29.12.2019 war ein 45-Jähriger PKW-Fahrer kontrolliert worden, welcher ohne gültigen Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Am Montag den 30.12.2019 kontrollierten Beamte der Polizei Edenkoben in der Staatstraße einen Mofa-Fahrer. Bei dem Fahrer handelte es sich um den 45-Jährigen vom Vortag. Auch diesmal wurde Betäubungsmitteleinfluss festgestellt, weshalb erneut eine Blutprobe durchgeführt werden musste. Ihne erwartet nun ein weiteres Verfahren.

Polizeiinspektion Edenkoben

