Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Jahreswechsel zu früh gefeiert

Germersheim (ots)

Mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erwarten einen 37 - jährigen Germersheimer, welcher auf Grund gezündeter Feuerwerkskörper die Anwohner im Bereich des Bahnhofs auf Trapp hielt. Eine Anwohnerin verständigte gegen Mitternacht die Polizeibeamten, welche den "Übeltäter" umgehend aufsuchten. Der Germersheimer war in Feierlaune, rauchte einen Joint und hatte ein Alkoholsortiment von Bier und Schnaps in seinem mitgeführten Rucksack dabei. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von 1,32 Promille. Zudem hatte der 37 - Jährige verbotswidrig Cannabis in seiner Tasche, welches beschlagnahmt wurde. Das mitgeführte Rad wurde ebenfalls vorsorglich sichergestellt. Das Abbrennen der Feuerwerkskörper räumte er ein.

Anlässlich des bevorstehenden Jahreswechsels möchte die Polizeiinspektion Germersheim auf die Gefahren im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern aufmerksam machen. In jedem Jahr passieren Unfälle, die auf einen unsachgemäßen Umgang mit Böllern, Raketen usw. zurückzuführen sind. Insbesondere Alkohol-/Drogenkonsum und der Umgang mit Feuerwerkskörpern bilden eine brisante Mischung. Die Folgen können schwere Brand- und Schnittverletzungen sowie Augen- und Hörschäden sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell