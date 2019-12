Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Godramsteiner Hauptstraße, 28.12.2019, 22.15 Uhr Verkehrsunfall durch betrunkenen Pkw-Fahrer

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 28.12.2019, gegen 22.15 Uhr in Landau in der Godramsteiner Hauptstraße, als ein unter Alkoholeinwirkung stehender, 23-jähriger Pkw-Fahrer, die Kontrolle über seinen Pkw verlor und ein Verkehrszeichen, sowie einen geparkten Pkw beschädigte. Der 23-jährige wurde hierbei verletzt und musste nach Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.

