Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Zum Queichanger, 29.12.2019, 19:15 Uhr Sachbeschädigung

Landau (ots)

An einem abgestellten Omnibus verübten drei unbekannte Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahren eine Sachbeschädigung, bevor sie von einem Zeugen bei der weiteren Tatausführung gestört wurden und flüchteten. Sie traten bei dem bereits mit Unfallschäden abgestellten Bus die Scheiben ein. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

