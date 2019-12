Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Obere Hauptstraße, 27.12.19 Sachbeschädigung durch Graffiti, Beleidigung

Herxheim (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Oberen Hauptstraße in Herxheim in den Tagen vor dem 27.12.2019 einen Stromverteilerkasten bei der Kirche mit roter Farbe. Die Schriftzüge mit zielgerichtetem, beleidigendem Inhalt waren bereits am 16.12.19 an anderer Stelle durch unbekannte Täter bereits schon einmal in Herxheim an eine Wand gesprüht worden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

