Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Oberotterbach - B 38 (ots)

Am Freitag, 27.12.2019, gegen 21:40 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Citroen Berlingo mit französischer Zulassung, die B 38 von Schweigen-Rechtenbach in Richtung Oberotterbach. Am Ende einer langen Gerade kam der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Fahrer, unter Zurücklassung seines Fahrzeugs, unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs konnte bislang noch nicht ermittelt werden, weshalb nach Zeugen gesucht wird, die Angaben zu Personen machen können, die sich zum Unfallzeitpunkt an oder in der Nähe der Unfallörtlichkeit aufgehalten haben. Sie werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Reiner Steigner

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell