Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht

Westerkappeln (ots)

Am Sonntagnachmittag (15.12.), gegen 15.10 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 501 zwischen Ibbenbüren und Westerkappeln ein Verkehrsunfall. Ein Pkw war in Höhe Schafberg 73 von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke gefahren. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Nach dem Unfall hatte ein Zeuge einen schwarzen VW Golf gesehen, der auf der Fahrbahn wendete und in Richtung Westerkappeln davon fuhr. Der flüchtige, rechtsseitig erheblich beschädigte VW Golf, ist nach dem Unfall im Bereich Permer Straße von einem weiteren Zeugen gesehen worden. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte das Fahrzeug angetroffen und sichergestellt werden. Die Ermittler suchen jetzt weitere Zeugen, die nähere Angaben zum dem Fahrer oder zu weiteren Insassen des verunfallten VWs machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

