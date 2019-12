Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Lagerhalle

Germersheim (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursachten bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Siegfried-Jantzer-Straße in Germersheim. In dem Zeitraum von Freitag, den 27.12.2019 gegen 17:30 Uhr bis zum Samstag, den 28.12.2019 gegen 10:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter unberechtigten Zutritt auf das umzäunte Firmengelände. Anschließend brachen die unbekannten Täter zwei Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten in die Lagerhalle. In der Lagerhalle wurden die darin befindlichen Büroräumlichkeiten durchwühlt, entwendet wurde allerdings nichts.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

